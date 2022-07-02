Мнение: Узбекистан. Каракалпакия

Президент Узбекистана вводит войска в Каракалпакию, однако одновременно с этим принял решение не вносить поправки, отменяющие её автономный статус в конституцию.

По всей видимости, происходящее имеет чисто внутреннее происхождение. Обычная история: новый вождь сталкивается со старой гвардией, которая прекрасно чувствовала себя при прежнем вожде и, естественно, желает сохранить позиции. Что автоматически ставит нового лидера перед выбором – становиться марионеткой предыдущих группировок или потеснить их и начать строительство новых балансов с новыми люьми.

При Каримове бал правили ак называемые силовики, фактически управлявшие страной. Теперь перед Мирзиеевым стоит очевидная задача – чистка силовых структур и приведение старой гвардии к покорности.

Видимо, нынешние события были кризисом, который инициировали силовики, и теперь Мирзиеев пытается его разрешить. По возможности без крови, так как на памяти остаются события в Андижане в 2005 году.

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