Поезд с продовольствием из Крыма обстреляли из гранатомета под Мелитополем

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02.07.2022, 20:06, Новости дня
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Грузовой поезд с продовольствием обстрелян из гранатомета в районе поселка Акимовка под Мелитополем в Запорожской области, власти квалифицируют это как теракт, идет расследование, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Это был поезд с продуктами питания, которые он вез из Крыма на освобожденную территорию (Запорожской области), а обратно вывозит зерно. Он был обстрелян из гранатомета. Работает следственная группа», – цитирует РИА «Новости» Рогова.

Сообщается, что ЧП произошло в районе поселка Акимовка под Мелитополем. Власти квалифицируют произошедшее, как «очередной теракт, устроенный боевиками Зеленского».

«Террористы Зеленского делают все, чтобы сорвать налаживание мирной жизни на освобожденной территории. Их цель – сделать жизнь мирного населения невыносимой», – считает Рогов.

Ранее волонтеров из Краснодарского края обстреляли на территории Донбасса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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