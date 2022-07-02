В Германии предрекли Евросоюзу крах из-за Берлина

Евросоюз стоит перед лицом множества опасностей, но сильнейшая угроза для союза исходит от Германии, в будущем он окажется раздавлен США, Россией и Китаем, сообщил обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Мориц Эндерс.

Эндерс призвал внимательнее относиться к геополитическим планам покинувшей союз Великобритании. Однако наибольшая опасность для сообщества исходит не от внешних факторов, а от него самого – точнее, «от его провальной политики в области безопасности и энергетики», говорится в статье, передает РИА «Новости».

В материале объясняется, что проекты ЕС в этой сфере ничем не обеспечены, так как крупнейшему донору организации, Германии, грозит массовая деиндустриализация.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему железный занавес ударит по Европе больше, чем по России.

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