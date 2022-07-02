Tagesspiegel – высказывания украинского посла в ФРГ о Бандере разозлили Израиль

Посольство Израиля в Германии раскритиковало украинского посла в Берлине Андрея Мельника за его слова о Степане Бандере, пишет Der Tagesspiegel. Издание напоминает, что Мельник отрицал факт уничтожения сторонниками Бандеры евреев, что израильское ведомство назвало преуменьшением серьёзности холокоста и оскорблением памяти жертв приспешников Бандеры.



AP

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник спровоцировал ухудшение отношений Киева с Польшей, а теперь и с Израилем, пишет Der Tagesspiegel. Причиной стали недавние высказывания Мельника, в которых он защищал лидера украинских националистов Степана Бандеру.

«Высказывания украинского посла — это искажение исторических фактов, преуменьшение серьёзности холокоста и оскорбление тех, кто был убит Бандерой и его сторонниками», — написало у себя в Twitter посольство Израиля в Берлине.

Der Tagesspiegel напоминает, что недавно Мельник дал интервью одному из немецких изданий: в его ходе он назвал Бандеру «борцом за свободу», а также подверг сомнению ответственность Бандеры за убийство евреев и поляков в ходе Второй мировой войны. По словам Мельника, Бандера не давал приказа уничтожать евреев: кроме того, украинский дипломат утверждает, что нет никаких доказательств тому, что сторонники Бандеры убили сотни тысяч евреев.

Как отмечает издание, украинский МИД дистанцировался от высказываний Мельника. В Германии высказывания украинского посла также породили споры. Как пишет Der Tagesspiegel, историческая правда говорит против Мельника в вопросе уничтожения евреев сторонниками Бандеры. «По всей западной Украине имели место жестокие еврейские погромы, в которых ключевую роль играли украинские националисты», — приводит издание слова Франциски Дэвис, историка из университета Мюнхена.

При этом сам Мельник остаётся непреклонен, пишет Der Tagesspiegel. «Украинцам не нужны постколониальные уроки истории от Германии, ответственной за 10 миллионов жертв нацистского террора», — заявил украинский посол.