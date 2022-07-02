Мнение: Импортозамещение кассовой техники, отказ от дивидендов и золотая блокада

1. Основная часть банкоматов и почти вся кассовая техника в России – импортные. Некоторые полагают, что быстро заменить или перенастроить ныне используемые аппараты, чтобы они начали принимать купюры нового образца, не получится (ссылка):



Новые 100-рублевые купюры россияне смогут увидеть только через несколько лет, прогнозируют участники финансового рынка, которых опросил «Коммерсантъ».

Проблема быстрого введения банкнот в оборот заключается в том, что банки не смогут их принимать без предварительной настройки, которой обычно занимались компании, ушедшие из России на фоне спецоперации, отмечают эксперты. <…>

Однако опрошенные участники рынка уверены, что для этого понадобится больше времени. Новый дизайн купюры предполагает специальную настройку банкоматов, терминалов и кассового оборудования по всей стране для ее распознавания. Ассоциация банков России (АБР) еще весной предупреждала ЦБ о том, что любые обновления программного обеспечения валидаторов при приеме наличных средств, могут привести к невозможности считывать новые банкноты. В частности, в ассоциации отмечали, что более 60 процентов банкоматов приходится на ведущих западных производителей NCR и Diebold Nixdorf, которые ушли из России, а кассовая техника — на 100 процентов импортная.

Как владелец небольшой вендинговой компании, я регулярно имею дело с купюрниками и монетниками. Опыт подсказывает мне, что «опрошенные участники рынка» сильно сгущают краски. Скорее всего, ровно никаких проблем с новыми сторублёвками у банкоматов не возникнет — выпустят свежую прошивку, вот и всё.

2. К вопросу о возможных причинах, по которым Газпром и Сбербанк отказались выплачивать дивиденды своим акционерам в этом году (ссылка):



Главной финансовой новостью дня в России стало решение акционеров Газпрома и Сбербанка (то есть государства) не выплачивать дивиденды за 2021 год. Традиционное поведение белок-истеричек, которые увидели в этом едва ли не признак грядущего экономического апокалипсиса и коллапса российской экономики нет смысла комментировать. Есть смысл прокомментировать сами решения.

В случае Сбербанка, речь идёт о банальном выполнении рекомендации регулятора, то есть ЦБ РФ, который настоятельно рекомендовал банкам (вообще всем) не разбрасываться дивидендами пока ситуация в экономике не придёт в норму и не будет понятно какой ущерб банкам был нанесён западными санкциями и прочими экономическими приключениями 2022 года.

В случае Газпрома, который нарушил рекомендацию собственного совета директоров, речь, вероятно идёт о необходимости подготовить компанию к возможному прекращению экспорта газа в Европу на неопределённый срок. Напоминаем, турбины для СП-1 никто пока не вернул, прокачка через Польшу невозможна из-за российских санкций, а прокачка через Украину постепенно сокращается по мере потери контроля территорий официальным Киевом.

Соответственно, перед нами не катастрофа и не желание обидеть миллионы акционеров-миноритариев, а мера контроля финансовых рисков. Деньги Газпрому вполне могут понадобиться на большой «разворот на Восток», на развитие СПГ в санкционных условиях и на ускоренную газификацию российских регионов. Эти потребности — временные. А вот как будут европейцы справляться с перманентными потребностями европейской промышленности и ЖКХ в газе — покажет зима.

3. Комментарий Кримсональтера по поводу планов Запада устроить золотую блокаду России (ссылка):

Настоящие санкции, фактически блокирующие экспорт золота из России на западные рынки, были введены ещё в самом начале СВО. Лондонская LBMA – картель лондонских банков, которые занимаются фиксированием цены золота на западных рынках (знаменитый London Price Fixing) и одновременно контролирует главный (Нью-Йорк – второй) внебиржевой рынок золота на планете – исключила из списка London Good Delivery Bars слитки, сделанные на российских аффинажных заводах. Аналогично поступила потом LPPM – организация по торговле платиной и палладием.

Уже с этого момента (это произошло в самом начале марта!) российское золото было практически невозможно поставить на Запад: международные банки за редчайшим исключением не хотят покупать слитки, которые не являются London Good Delivery Bars от аккредитованного Лондоном аффинажного завода. Можно было бы “перелить” слитки на каком-то западном аффинажном заводе, но мало кто из западных производителей слитков на это пойдёт, ибо можно за такое и партбилет на стол положить, в смысле самому потерять аккредитацию LBMA.

Означает ли это, что “ой-вей Россия не сможет пользоваться золотом, вот вам и ваши ЗВР! Надо было стоять на коленях перед Госдепом и делать что велят!” Нет, не означает.

По инвестиционному золоту: в мире есть некоторое количество стран и регионов, которым пытались (те же самые гегемоны из Вашингтона) запретить доступ к мировому рынку золота. Не срослось даже с “кровавым золотом” из особо сложных африканских регионов. На планете есть три крупных (и несколько менее крупных) точек куда можно завести “некошерное” золото (в любом виде) и получить на выходе “кошерные” слитки с клеймами аффинажных заводов, у которых есть аккредитация LBMA. Это – не бесплатная, но и не слишком дорогая операция, и ёмкость только этого канала сбыта – миллиарды долларов в год. Дубайские, турецкие и китайские специалисты будут счастливы заработать на этой теме, так же как они зарабатывают с Ираном, Венесуэлой и длинным списком африканских варлордов. Более того, так как в Китае (в отличие от России) золотая тема прорабатывалась давно и с умом, есть ещё и китайский стандарт инвестиционных слитков – Shanghai Good Delivery Bars – и российское золото можно отливать (при необходимых договорённостях) сразу в этом формате и запускать в циркуляцию через Шанхайскую биржу золота, которая уже главный золотой хаб в Азии и будет счастлива отобрать объёмы у Лондона и Нью-Йорка.

Ещё примерно половина золота на планете (если считать в % от добычи) используется для ювелирных украшений, но это по сути неправильная статистика. Главными потребителями золотой ювелирки являются Индия, Китай, арабские страны и там значимый процент таких изделий являются не столько украшениями, сколько сберегательным инструментом, то есть спрос по сути тоже инвестиционный. Местные изготовители будут счастливы получить дисконтированное золото. А уж в случае Индии – страны, которая страдает от необходимости (из-за инвестиционных особенностей местных жителей) импортировать серьёзные объёмы золота (плюс/минус 30 миллиардов долларов в год) даже правительство будет в восторге от возможности снизить эффект на баланс платежей с помощью России.

Для реализации всех этих направлений и российским банкам (+добытчикам) придётся напрячься и впервые начать реально работать на международных рынках. Раньше же было просто (если сильно утрировать) “берём любимчика из сотрудников/начальников, отправляем его в Лондон посмотреть на Королеву, побухать в Сохо, привести всем детям сувениры с Гарри Поттером, получаем баксы на счёт”, а сейчас придётся осваивать маршруты, из которых разве что Дубай может хоть сколь-нибудь понравиться московским банковским мажорам. Ничего, потерпят.

Итого: дисконты – будут, катастрофы для российского золотодобывающего сектора – не будет. Всё скучно, буднично и требует работы. Не более того.