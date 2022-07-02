 

Мнение: Почему люди не ходят в кино?

02.07.2022, 19:35, Разное
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Еще в июне ходил на предпремьерный показ фильма «Одна», снятый на основе реальной трагедии, когда 24 августа 1981 года в небе над Амурской областью военный самолёт-ракетоносец Ту-16К столкнулся с гражданским Ан-24. В катастрофе погибли 37 человек – члены экипажей самолетов и 31 пассажир. Пассажирка Ан-24 Лариса Савицкая, пережившая падение с высоты 5220 метров, выжила.

Не скажу, что фильм получился шедевральным. Но и плохим его не назовешь. Возможно, режиссер несколько затянул концовку. После обнаружения и спасения выжившей Ларисы, минут 15 можно было вырезать без ущерба качеству фильма. Зритель – не дурак, не нужны ему нравоучения….

На минувшей неделе сходил на этот фильм уже в обычный кинотеатр (была хорошая компания). И очень удивился, что в зале нас оказалось человек 10-15, не больше…

Выяснил, что «Одна» хоть и стала лидером проката, но фильм посмотрело чуть больше 600 тыс. зрителей. Это очень мало. Тем более, что выбор-то в кинотеатрах сегодня откровенно скудный.


отсюда

Почему люди не ходят в кино? Может, формат кинотеатров уже отмирает?

К слову, Лариса Савицкая, выжившая в катастрофе, произошедшей 24 августа 1981 года, вскоре переехала из Баговещенская в Крым. И до сих пор живет в Бахчисарае. В тот, день, когда был предпремьерный показ фильма «Одна», Лариса Савицкая была в Москве. И выходила на сцену вместе с создателями фильма.

Источник: Ирек Муртазин



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