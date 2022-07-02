В Литве начали разбирать железнодорожные пути, ведущие в Калининград

В Литве начались работы по демонтажу железнодорожных путей на линиях Медининкай-Тракай-Пренай-Мариямполе-Кибартай, Шилуте-Пагегяй и Тауране-Пагегяй. Решение было принято министерством транспорта республики ввиду нецелесообразности использования магистрали.

«Содержание железнодорожного полотна, а все эти линии электрифицированы, требует затрат. Сами же пути абсолютно не нужны Литве, а обслуживали исключительно интересы Калининграда. Ранее государство получало от их эксплуатации экономическую выгоду, но в связи с прекращением транзита необходимость функционирования этих веток железной дороги отпала. Жители населённых пунктов могут воспользоваться автомобильным транспортом», – прокомментировал начало работ глава Минтранса Миндаугас Манджейка.

В качестве рабочих при демонтаже путей будут использоваться рабочие из Украины.

«Нам нужно максимально удешевить процесс, а беженцы из Украины нуждаются в работе. Также они очень мотивированы в этом вопросе», – добавил министр.

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