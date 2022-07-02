 

С обручем посередине и мини-версия “Валентино”: выбираем свою модель платья «песочные часы»

02.07.2022, 19:25, Разное
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Если у вас ровная и прямая фигура по типу прямоугольник, без четко обозначенной талии, то вам точно стоит обратить внимание на платья с вырезами по бокам. Именно они помогают визуально смоделировать фигуру по типу песочные часы, сделав силуэт более женственным. Вдохновляемся изделиями разных фасонов.

С обручем посередине

Похожее платье носила еще Джулия Робертс в фильме «Красотка». Модель Ники Хилтон представила похожее изделие с декором в виде обруча посередине, но в модной расцветке градиент.

Черное

Если нужен строгий, но в то же время вечерний образ для выхода в свет, то можете остановить выбор на версии тотал блэк. Это черное длинное платье с длинными рукавами и вырезами по бокам выглядит невероятно стильно и элегантно.

Со стразами

Если предыдущий вариант показался вам уж слишком минималистичным и лаконичным, тогда обратите внимание на платье, презентованное экспертом по моде и блогером Галой Гонсалес. Оно выглядит торжественно благодаря вставкам со стразами. Такой декор заставляет изделие выглядеть более благородно, дорого.

Мини-версия “Валентино”

Модный дом “Валентино” решил объединить все модные в текущем сезоне тренды. Здесь мы видим не только платье с вырезами по бокам, но также и укороченную длину мини, и яркий насыщенный цвет. Это прекрасный вариант для молодых раскрепощенных модниц, которые могут похвастаться стройной фигурой.

На бретелях с оборками

Еще один вариант парадно-выходного платья — белоснежное, на бретелях и с оборками на подоле. Инкрустация бусинами и вышивкой приветствуется. В таком наряде не стыдно появиться на празднике: например, на свадьбе или на вечеринке по случаю дня рождения.

С цветком размера XL

Если нужно сделать ставку на элегантность и сдержанность, тогда обратите внимание на стильное платье, присобранное на груди, с крупным декором в месте соединения юбки и топа. В данном случае акцентным элементом является крупный цветок посередине. Дополните образ аксессуарами в виде массивных браслетов. Если платье коричневого или смежных оттенков, то уместными будут украшения из золота.

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«Летучая мышь»

Атласное платье с рукавами «летучая мышь» – идеальный вариант для создания соблазнительного образа. В таком наряде вы будете выглядеть как гейша.

С блестками

Мода на блестки наблюдается весь текущий год. Если ищите нарядное платье, то обратите внимание на изделие с подобным декором в пол.

Купальник

Не только платья, но также и такие незаменимые вещи летом как купальники, могут быть с вырезами по бокам. Обратите внимание на расцветку с анималистичным принтом. Дополните образ с помощью парео такой же расцветки.



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