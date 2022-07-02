Плохих карт на самом деле нет: почему не надо бояться заниматься Таро

Многие люди интересуются загадочными картами Таро. Они начинают делать свои первые шаги в трактовке раскладов. Но нередко новички впадают в панику, когда видят “темную” карту. Они по-настоящему пугаются этого. Однако в картах Таро нет ничего страшного. Нужно лишь знать их историю и значение. В статье мы расскажем, как заниматься Таро и не бояться плохих раскладов.

Немного истории

История карт Таро обросла мифами. Существует немало легенд об их древнем происхождении. На самом деле эта карточная колода появилась в Европе в XV веке. Изначально ее использовали для различных игр.

Таро стали инструментом гадания в конце XVIII века. Каждой карте было присвоено свое значение с магическими символами. И в наши дни многие люди увлекаются раскладами Таро и их трактовкой.

Какую колоду лучше использовать

Существуют разные варианты колоды Таро. Но все они состоят из 78 карт, среди которых есть старшие и младшие арканы.

Старшие арканы показывают наши повседневные события. Они отражают то, что происходит в нашей жизни в текущий момент.

Младшие арканы демонстрируют нам возможности, проблемы и уроки прошлого, настоящего и будущего.

Если вы новичок, то лучше использовать колоду Райдера-Уэйта. Она отличается четкими изображениями и простыми для трактовками символами.

Среди любителей Таро очень популярна марсельская колода. Но она подходит тем людям, у которых уже есть некоторый опыт работы с интерпретацией карт.

Гадание – моментальный снимок

Вопреки распространенному мнению, гадание на Таро не всегда предсказывает будущее. Его можно сравнить с моментальным снимком того, что происходит в вашей жизни в данное время. Оно отражает ваши проблемы и скрытые возможности, которые существуют здесь и сейчас. Если вы повторите гадание спустя -2 дня, то результат может быть совсем иным.

Каждая карта имеет свое значение. Но ее интерпретация во многом зависит от гадающего. Два разных человека будут трактовать карту двумя разными способами.

“Плохих” карт не существует

В колоде Таро нет “хороших” и “плохих” карт. Все зависит от того, как они лежат в раскладе, и от интерпретации гадающего.

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Например, карту “Смерть” нельзя трактовать буквально. Она может символизировать завершение какого-то жизненного этапа, отказ от прошлых планов и проектов, прощание с идеями, которые не оправдали себя.

Многие новички боятся карты “Дьявол”. Но в ней нет ничего плохого или зловещего. Она может символизировать скрытые проблемы, но также может отражать ваши достижения. Нередко эта карта имеет позитивную трактовку.

Таро для медитации

Колоду Таро можно использовать не только для гадания, но и для медитации. Для этого вам нужно сконцентрироваться на символах и рисунках, которые вы видите на картах.

Выберите карту, изучите ее в течение нескольких минут и закройте глаза. Сосредоточьтесь на изображении и попытайтесь понять и осознать его смысл.

Заключение

Трактовка раскладов Таро – увлекательное и интересное занятие. Она поможет вам лучше понять свои скрытые проблемы и возможности. Важно помнить, что гадание отражает вашу сегодняшнюю ситуацию, и не бояться “темных” карт. Иногда именно они дают человеку важную подсказку.