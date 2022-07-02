Неизлечимо больной сын Орбакайте скорчился в адском вое: Трясутся ноги, руки

В своем телеграм-канале артист опубликовал снимки, сделанные во время выступления его рок-группы Multiverse во время празднования Дня молодежи. На фотографиях певец корчится в адском вое, видимо, пытаясь взять самые высокие ноты своих хитов. Стоит отметить, что некоторых поклонников перекошенное лицо сына Кристины Орбакайте слегка напугало.

Впрочем, концертная жизнь Никиты Преснякова не стоит на месте. В субботу 2 июля его группа примет участие в фестивале рок-музыки SandlerFest. Артист опубликовал видео с саундчека. Команда уже на сцене – настраивает аппаратуру и немного волнуется.

“Трясутся ноги, руки, кажется, это уже старческий тремор”, – шутит “одногруппник” Никиты Преснякова в видео. Несмотря на волнение, артист заверил, что концерт пройдет отлично, он готов отыграть на полную катушку.

При этом Пресняков признался, что не очень хорошо себя чувствует. По словам музыканта, он слегка приболел и никак не может долечиться.

“Вроде голос вернулся, поэтому переживаю, но что поделаешь”, – говорит молодой человек.

Напомним, не так давно поклонники узнали, что внук Аллы Пугачевой неизлечимо болен. Мужчина признался, что прошлой осенью у него обнаружили полипы в желчном пузыре. К сожалению, с ними ничего нельзя сделать, единственный способ остановить развитие – придерживаться специальной диеты.