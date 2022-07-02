 

Шугалей: Петербург буквально пронизан дырами в дорогах

02.07.2022, 19:15, Разное
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По словам Шугалея, в последнее время в Северной столице обострилась проблема массовых провалов на дорогах и тротуарах. В качестве примера он опубликовал несколько фотографий, на которых запечатлены те самые “дыры”.

“Город буквально пронизан дырами, стремительно разрастающимися в самых разных местах. Это создает опасность не только для автолюбителей, но и для обычных пешеходов, велосипедистов, и т.д. Отдельно отмечу, что на портале “Наш Санкт-Петербург” в данный момент находится более тысячи жалоб горожан на провалы в асфальте”, — написал он.

Шугалей считает, что причина опасных для петербуржцев выбоин кроется в изношенных, медленно ремонтируемых подземных системах коммуникации — вследствие их наличия “дыры” появляются даже в тех местах, где недавно клали асфальт. Сами системы были реализованы еще в 60-х годах прошлого столетия. Кроме того, по данным СМИ, сегодня уровень износа трубопроводов составляет порядка 50%.

Ранее портал “Мегаполис Онлайн” сообщил, что темпы реконструкции поврежденных автодорог в Петербурге остаются крайне низкими. В данной связи на госпортале Смольного публикуются тысячи жалоб от горожан, ежедневно сталкивающихся с проблемами при передвижению по городу.



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