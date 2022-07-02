 

Мнение: Живое, горящее

02.07.2022, 19:10, Разное
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Будни работы армейской авиации в зоне СВО.

Видео от Fighterbomber

Источник: Colonel Cassad



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