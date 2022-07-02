 

Приговоренного в Париже за отмывание денег россиянина Винника запретили экстрадировать в Грецию

02.07.2022, 18:45, Новости дня
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил экстрадировать в Грецию российского гражданина Александра Винника, ранее приговоренного в Париже к пяти годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах, сообщил адвокат россиянина Фредерик Бело.

«В полной секретности была спланирована между Францией и Грецией экстрадиция в Грецию Александра Винника по итогам весьма спорного решения Кассационного суда от 28 июня, отклонившего нашу жалобу без каких-либо оснований», – цитирует ТАСС Бело.

Экстрадиция в Грецию, о которой, как сообщил Бело, его не уведомили, «должна была произойти 30 июня, а затем Винник должен был быть передан США». «Утром 29 июня защита подала апелляцию в ЕСПЧ по статье 39 Европейской конвенции по правам человека. Вечером 29 июня ЕСПЧ запретил Франции осуществление экстрадиции Александра Винника в Грецию», – отметил адвокат.

Ранее апелляционный суд Парижа оставил без изменений приговор россиянину Александру Виннику, осужденному на пять лет по обвинению в отмывании денег в составе преступной группы.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, IT-специалист Александр Винник был арестован в 2017 году в Греции по запросу и обвинению США в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению американской стороны, отмывались миллиарды долларов.

В знак протеста против нарушения собственных прав в греческой тюрьме Винник около трех месяцев держал голодовку. На первой стадии процесса обвинений и защиты в Греции потеряла здоровье и скончалась супруга Александра, не сумев побороть рак. Однако суд Парижа не разрешил Виннику увидеться со смертельно больной женой.

В январе 2020 года Винник был экстрадирован во Францию. Сторона обвинения в парижском суде требовала приговорить россиянина к 10 годам заключения по делу о кибератаках и 750 тыс. евро штрафа. По окончательному решению суда были сняты 13 из 14 обвинений и Винника приговорили к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тыс. евро.

В мае 2021 года защита Винника решила взыскать с Франции 5 млн евро за моральный ущерб.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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