Кириенко призвал ускорить ремонт пострадавшей от ракетных ударов школы в ЛНР

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник провели совещание в пострадавшей от ракетного удара ВСУ школе в городе Петровское, которую восстанавливают строители из Башкирии.

Российские специалисты ремонтируют ГОУ ЛНР «Петровская школа № 22 имени генерал-майора М.М. Шаймуратова». Уже демонтированы части кровельного покрытия из шифера, сделали монтаж гидроизоляции по стропилам, заменили окна. Школу планировали восстановить в течение двух лет, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По итогам рабочего визита Сергей Кириенко предложил закончить ремонтные работы за год.

Также башкирские специалисты окажут содействие в восстановлении пострадавших объектов социальной сферы и жилищного фонда города Красный Луч, которые были повреждены в результате ракетного удара украинскими нацистами по городу 16 июня текущего года, в том числе речь шла о ГОУ ЛНР «Краснолучская школа №7».

Кроме того, делегация ознакомилась с работой проекта «Поезд здоровья». Бригады медицинских работников провели выездной прием, где жителей принимали кардиолог, эндокринолог, ЛОР, окулист, специалист УЗИ-диагностики.

Специалисты из Башкортостана уже запустили работу построенного асфальтобетонного завода, также продолжаются ремонтные работы на дорогах, детских площадках и других социальных объектах.

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