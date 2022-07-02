 

Глава МВД Сербии заявил, что Белград не станет «пехотой НАТО»

02.07.2022, 18:45, Новости дня
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Сербия останется приверженной соблюдению международного права и не станет вступать в конфликт между НАТО и Россией, альянс должен отозвать признание независимости Косова и извиниться, сообщил глава МВД страны Александр Вулин.

«Если хотите придерживаться территориальной целостности и суверенитета как важнейшего принципа международной политики, а думаю, таковы они и есть, начните с Сербии. Сначала отзовите признание Косово, скажите: извините, Сербия целостна, мы ошиблись в том, что вас бомбили, извините, что убили столько ваших детей, извините, что мы все это с вами сделали, начнем исправлять свои ошибки. А не требовать от Сербии, чтобы Сербия была пехотой НАТО, чтобы Сербия стала тем, кто вступит в конфликт с Россией», – цитирует РИА «Новости» Вулина.

Также Вулин отметил, что позиция правительства балканской республики «очень ясна» – «мы не станем вступать в конфликт с РФ, не станем встревать в чужие конфликты, не будем чужой пехотой».

Ранее западные страны предложили Сербии признать независимость Косова и разорвать любые отношения с Россией, а в обмен на это обещают помочь вступить в ЕС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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