Мнение: Европа устала от Украины?

Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале

продолжает переживать за Украину. Говорит, что «бурный роман европейцев с украинцами завершается. Их уже не хотят, от них устали», что «угасающие чувства не зажечь снова никакими обещаниями»…

Дословно.

«Похоже, бурный роман европейцев с украинцами завершается. Их уже не хотят, от них устали. Неистовые поляки вспомнили про свой оголтелый национализм. Напоминают криком почти четырём миллионам украинцев, разместившихся у них в стране, про то, что они в Польше. Схожие процессы идут и в других европейских странах, затеявших любовные игрища с Киевом. Понятно. Что и требовалось доказать.

От украинофилии до украинофобии один шаг. Ведь угасающие чувства не зажечь снова никакими обещаниями будущего нескорого и неравного брака (мифического вступления в ЕС).

А вот украинцам бы неплохо вспомнить про свою былую любовь к зелёному хлопцу в зелёной футболке. И для собственного же блага быстрее разорвать этот брачный союз навсегда…».



Отсюда

Правда что ли, что Европа устала от Украины?

Или это только в картине мира Дмитрия Медведева Украина всем надоела?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

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