Полное опустошение и потеря сна: признаки “потери души” и что на этот счет говорят шаманы

Наверняка каждый человек сталкивался по жизни с состоянием непонятной опустошенности, когда кажется, что жизнь не имеет смысла и цели, когда не возможно нормально заснуть. Существуют разные теории о том, что происходит, когда люди испытывают это. Но эзотерики и шаманы считают, что в таком состоянии души людей входят в другую реальность или царство, чтобы завершить свою миссию.

Что такое потеря души

Хотя это выражение кажется страшным, временная потеря души человеку иной раз необходима. Шаманы во все времена считали, что пока человек не войдет в это состояние, он не почувствует себя полным. Кроме того, есть одна форма терапии, известная как «возвращение души». Поэтому бояться такого явления не стоит, а вот вовремя распознать его у себя нужно обязательно. Вот несколько сильных признаков, доказывающих, что вы имеете дело с потерей души.

Замечали ли вы, что вас накрывает огромная и внезапная пустота? Это первый симптом потери души. В это время вы чувствуете, что не принадлежите себе, вы не можете найти свое место. Как бы вы ни старались общаться с другими людьми, вы не сможете преодолеть это ощущение. Повседневная жизнь кажется бессмысленной, вы вообще перестает чувствовать, что у вас есть какая-то цель. Наступает апатия и усталость, хотя физических предпосылок тому нет.

Отсутствие контроля над жизнью

Считается, что именно душа позволяет нам держать контроль над своими действиями, чувствами, предвидеть и направлять свои усилия в нужное русло. В период потери души вы не чувствуете, что контролируете свою жизнь. Вам все чаще кажется, что вы — это сразу несколько человек, которые живут в одном теле. Возникают резкие смены настроения, активная фаза может предшествовать полному оцепенению, когда нет ничего, что делало бы вас счастливыми, одинокими, грустными, тревожными или какими-либо еще.

Самый частый признак потери души — отсутствие нормального сна. Хотя бессонница может сопровождать многие другие состояния, невозможность заснуть в течение долгих недель — это уже огромная проблема. Также вы начинаете по-другому реагировать на травмирующие события. Вам кажется, что вы стали после этого другим человеком. Вы не чувствуете себя цельными, как будто вы потеряли какие-то важные части себя.

Душа вернется, когда настанет время

Всякий раз, когда мы не можем справиться с психологическим или эмоциональным переживанием, наша психика защищает нас. Она отправляет часть нашей души глубоко в наше подсознание, где она сможет выжить. На самом деле многие люди переживают потерю души. Серьезные травмы, такие как насилие, война, жестокое обращение, автомобильные аварии или смерть любимого человека, вызывают это состояние. И оно необходимо нам для выживания.

Шаманы говорят, что когда травматический опыт закончится, часть души вернется. Но иногда люди сами препятствуют этому процессу, зацикливаясь на неправильном поведении. В таком случае практикующий шаман может отправиться в путешествие, чтобы восстановить то, что вы потеряли. Для этого нужно провести церемонию возвращения души. Это древняя и мощная шаманская практика, дающая исцеление.

Возвращение души может оказать значительное влияние на вашу жизнь. Проблемы не исчезнут за одну ночь, но вы начнете ощущать влияние того, что вернулось, в течение следующих нескольких недель или месяцев. После проведения ритуала вы, вероятно, почувствуете покой, большую ясность в отношении своей жизни, будет меньше влечения к вредным привычкам и зависимостям. Вы обретете чувство целостности и сможете наслаждаться жизнью в полной мере.