 

Вернётся к сентябрю! – Личное мнение

02.07.2022, 17:40, Разное
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Друзья нашей Аллочки сами верят и твердят всем на каждом углу, что улетевшая примадонна вернётся домой к сентябрю.

«Я хочу, чтобы все знали: Алла Борисовна вернется к сентябрю! Я знаю это точно», — цитирует Комсомолка слова Киры Прошутинской.


Фото: Соцсети

Ну а пока Пугачёву (или какую-то очень похожую на неё) увидали в Юрмале.

Оно и понятно — погода летом в Израиле не для любителей холодка. Пугачёва жару не любит, зато Юрмалу облюбовала давно.

Не знаю, вернётся ли Алла к сентябрю в Россию, но для меня очевидно другое: с гАлкиным Алка пока не разводится.

Мы ей тут женихов ищем, Колясик Пшеничка ручки в нетерпении потирает, а Алла — вот те на! — в Юрмалу полетела, куда и муж в скором времени с гастролью подтянется.

До сентября осталось два месяца. Нужно принимать решение: ты — или с мужем туда-сюда, или с детьми — в родную школу.

Лично я расцениваю шансы на возвращение Аллы процентов в 30. А вы?

Источник: Лена Миро



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