Джонсон призвал Россию в качестве жеста доброй воли взять на себя госдолг Украины

Премьер-министр

Великобритании Борис Джонсон предложил Москве стать официальным поручителем по

государственному долгу Украины. Как отмечает глава британского правительства,

это позволит России подтвердить свою готовность помочь другим

государствам в сложной ситуации и отчасти восстановить свою репутацию на международной арене.

«Я

официально обращаюсь к руководству России с призывом стать гарантом выполнения Украиной

своих обязательств перед кредиторами. Или, в качестве жеста доброй воли, Москва

может вообще взять на себя весь долг Киева», – заявил политик.

По мнению главы британского правительства, это улучшит образ России во всём мире и в перспективе поспособствует нормализации отношений в

Восточной Европе. На данный момент госдолг Украины составляет

порядка 110 миллиардов долларов, 10 из которых должны быть выплачены в этом

году. Как отмечают эксперты, Россия может полностью покрыть эту сумму только за

счёт своих замороженных в ЕС и США золотовалютных резервов.

«Киев должен

100 миллиардов, у нас на Западе под ограничения попали 300. Думаю, европейцы и

американцы согласятся направить треть наших резервов на погашение долгов

Украины, – написал в своём Telegram-канале экономист Михаил Хазин. – Просто выкупим их обязательства, а потом как-нибудь взыщем деньги с Киева,

эта стандартная практика при кредитовании, договор цессии называется»

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