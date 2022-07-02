 

Джонсон призвал Россию в качестве жеста доброй воли взять на себя госдолг Украины

02.07.2022, 17:32, Разное
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Премьер-министр
Великобритании Борис Джонсон предложил Москве стать официальным поручителем по
государственному долгу Украины. Как отмечает глава британского правительства,
это позволит России подтвердить свою готовность помочь другим
государствам в сложной ситуации и отчасти восстановить свою репутацию на международной арене.

«Я
официально обращаюсь к руководству России с призывом стать гарантом выполнения Украиной
своих обязательств перед кредиторами. Или, в качестве жеста доброй воли, Москва
может вообще взять на себя весь долг Киева», – заявил политик.

По мнению главы британского правительства, это улучшит образ России во всём мире и в перспективе поспособствует нормализации отношений в
Восточной Европе. На данный момент госдолг Украины составляет
порядка 110 миллиардов долларов, 10 из которых должны быть выплачены в этом
году. Как отмечают эксперты, Россия может полностью покрыть эту сумму только за
счёт своих замороженных в ЕС и США золотовалютных резервов.

«Киев должен
100 миллиардов, у нас на Западе под ограничения попали 300. Думаю, европейцы и
американцы согласятся направить треть наших резервов на погашение долгов
Украины, – написал в своём Telegram-канале экономист Михаил Хазин. – Просто выкупим их обязательства, а потом как-нибудь взыщем деньги с Киева,
эта стандартная практика при кредитовании, договор цессии называется»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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