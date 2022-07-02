 

Второй новосибирский ученый стал подозреваемым в госизмене

02.07.2022, 17:20, Новости дня
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Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолий Маслов арестован по подозрению в государственной измене.

Ранее Советским районным судом Новосибирска по делу о госизмене был арестован заведующий лабораторией Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрий Колкер.

«Маслов подозревается в предоставлении данных, являющихся государственной тайной», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

Он добавил, что подозреваемый был арестован и перевезен в СИЗО «Лефортово» в Москве. По данным сайта Института теоретической и прикладной механики СО РАН, Маслов является специалистом в области динамики вязкого газа. Основное направление его научной деятельности – аэрогазодинамика.

Он разработал и провел первые в РФ численные расчеты устойчивости сжимаемых течений и показал возможность полной стабилизации сверхзвукового пограничного слоя с помощью охлаждения поверхности летательного аппарата.

Маслов – профессор НГУ, среди его учеников 11 кандидатов, 9 докторов наук и один член-корреспондент РАН.  

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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