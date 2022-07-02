Красное знамя Победы установили в центре Лисичанска

В центральном парке Лисичанска установили Красное знамя Победы в ознаменование освобождения города от украинских националистических формирований, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Нашим подразделениям совместно с союзными войсками хватило нескольких часов, чтобы полностью взять город под свой контроль. Безусловно, операция по освобождению Лисичанска стала самым ярким показателем эффективности российской тактики против бандеровских формирований. Этот подвиг наших бойцов должен быть вписан в славную историю вооруженных сил РФ золотыми письменами!», – написал Кадыров в Telegram-канале.

Глава Чечни поздравил жителей Лисичанска и всех участников специальной военной операции «с очередной яркой и безоговорочной победой над украинскими националистами».

Ранее Кадыров заявил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра.

До этого глава Чечни сообщил, что союзные войска перекрыли все въезды и выезды из Лисичанска в ЛНР.

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