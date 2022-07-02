СМИ сообщают о последствиях указа Путина для Запада

Решение президента РФ Владимира Путина о специальных экономических мерах в отношении месторождения «Сахалин-2» развернет жесткую борьбу между Западом и Японией за энергоресурсы.

«Если проект «Сахалин-2», поставлявший топливо в Японию по конкурентным ценам, находится в таком подвешенном состоянии, спотовые цены могут вырасти дальше и спровоцировать панику», – прогнозирует аналитик Хироши Хашимото изданию Bloomberg, передает РИА «Новости».

Специалисты сообщают, что это приведет к тому, что Токио придется покупать газ на других рынках, которые уже и так загружены.

По словам опрошенных агентством экспертов, все это уменьшит мировые топливные рынки для Запада и спровоцирует конкуренцию между Европой и Японией.

Ранее глава страны подписал указ, согласно которому оператор проекта – Sakhalin Energy – заменят на новое российское юрлицо, а имущество станет собственностью России.

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