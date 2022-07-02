Вратарю ЦСКА Ивану Федотову грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от призыва

В эту пятницу в военкомате Санкт-Петербурга был задержан двадцатипятилетний Иван Федотов. Хоккеиста сборной РФ подозревают в уклонении от службы в армии. Ему грозит до 2-х лет лишения свободы.

По предварительным данным, хоккеисту пытаются вменить статью 328 УК РФ, которая предусматривает до 2-х лет лишения свободы. Такое наказание является максимально предусмотренным данной статьей. Представитель ФРХ лично занялся делом голкипера. Ведь несмотря на то, что хоккеист долгое время выступал за ЦСКА и для него была предусмотрена отсрочка, да и возраст призыва в РФ до двадцати семи лет, возникла такая ситуация.

Стоит пояснить, что статью, которую инкриминируют голкиперу Федотову, 328 УК РФ предусматривает ответственность по двум частям: ч. 1 за уклонение от призыва на военную службу, а также ч. 2 за уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы. Также появилась информация, что хоккеисту срочно потребовалась помощь медработников, из военкомата его увезли на машине скорой медицинской помощи.

Весной же этого года хоккеист заключил контракт с зарубежным клубом НХЛ “Филадельфия Флайерз”, в связи с этим в июле должен был состояться переезд призера Олимпийских игр в Пекине в США.

Источник: metaratings.ru