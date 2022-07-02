 

Вратарю ЦСКА Ивану Федотову грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от призыва

02.07.2022, 17:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В эту пятницу в военкомате Санкт-Петербурга был задержан двадцатипятилетний Иван Федотов. Хоккеиста сборной РФ подозревают в уклонении от службы в армии. Ему грозит до 2-х лет лишения свободы.
По предварительным данным, хоккеисту пытаются вменить статью 328 УК РФ, которая предусматривает до 2-х лет лишения свободы. Такое наказание является максимально предусмотренным данной статьей. Представитель ФРХ лично занялся делом голкипера. Ведь несмотря на то, что хоккеист долгое время выступал за ЦСКА и для него была предусмотрена отсрочка, да и возраст призыва в РФ до двадцати семи лет, возникла такая ситуация.

Стоит пояснить, что статью, которую инкриминируют голкиперу Федотову, 328 УК РФ предусматривает ответственность по двум частям: ч. 1 за уклонение от призыва на военную службу, а также ч. 2 за уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы. Также появилась информация, что хоккеисту срочно потребовалась помощь медработников, из военкомата его увезли на машине скорой медицинской помощи.

Весной же этого года хоккеист заключил контракт с зарубежным клубом НХЛ “Филадельфия Флайерз”, в связи с этим в июле должен был состояться переезд призера Олимпийских игр в Пекине в США.

Источник: metaratings.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05.21 / Брючный костюм – одна из причин, почему мы привлекаем мужчин старше себя

29.11.21 / Как следует изменить рацион, расскажет лицо: признаки избытка сахара, молока и глютена

27.02.22 / Зеленский попросил Евросовет принять Украину в Евросоюз

14.09.21 / Зюганов выступил за причисление Ленина к лику православных святых

10.02.22 / Мнение: О подленьком деле против России: кто подставил Камилу Валиеву?

17.05.21 / Сегодня продают только огромных бройлеров: забытый полезный цыпленок табака и рецепт сациви

14.10.20 / Челябинцев будут штрафовать за самовольное изъятие просроченных продуктов из мусорных контейнеров

26.05.21 / Где прятали самое таинственное оружие Третьего рейха?

14.03.22 / Не взлетим, так поплаваем

01.11.21 / NASA: из-за глобального потепления уже через 10 лет может погибнуть один из китов, на которых стоит Земля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика