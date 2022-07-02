Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что покидает Россию с сыном

Не так давно телеведущая Ксения Собчак в одной из своих социальных сетей рассказала, куда в ближайшее время направится вместе с сыном на отдых. Этот отпуск артистка решила провести в проверенной годами Турции, а не на других популярных в светских кругах курортах.

Телеведущая пишет, что у неё отдых в Турции долгое время вызывал ассоциации с первыми визитами в Анталию, которые она осуществляла в начале нулевых и осталась недовольна. Однако с развитием туристического бизнеса в Турции появились премиальные гостиницы, сервис хорошего уровня, и, таким образом, теперь там можно идеально отдохнуть с семьёй и детьми. Семь новых купальников обещает показать подписчикам Ксения Собчак в ближайшее время в своих социальных сетях.

Отель, выбранный для отдыха светской львицей, она показала и расхвалила в одном из постов в своих соцсетях, рассказав о условиях вип-уровня которые он предлагает. Фанаты артистки сочли это рекламой и попыткой сделать свой отдых в данной гостинице гораздо дешевле.

Источник: ctnews.ru