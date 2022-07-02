Стало известно о мистическом предзнаменовании смерти Шатунова: Судьба подсказывала

Сегодняшний выпуск программы “Привет, Андрей!” посвящен покойному Юрию Шатунову. Гости шоу рассказали о своих воспоминаниях, каким они запомнят артиста. Никто не мог сдержать слез, говоря о солисте группы “Ласковый май”. В эфире передачи прозвучали главные хиты исполнителя, а также была рассказана мистическая история, которую озвучил основатель музыкального коллектива.

По словам Сергея Кузнецова, за несколько дней да кончины звезды произошел неприятный инцидент – он потерял нательный крест. Композитор заявил, что в его жизни такое случилось впервые. Произошедшее, безусловно, напоминает какое-то трагическое и мистическое предзнаменование. смерти Как будто сама судьба подсказывала близким Шатунова, что вскоре произойдет непоправимое.

Напомним, Юрий Шатунов покинул этот мир в июне этого года. Сообщается, что причиной смерти стал обширный инфаркт. Фанаты певца недоумевают – как такой молодой мужчина мог так скоропостижно скончаться. Многие винят в трагедии бывшего продюсера артиста. По мнению поклонников музыканта, Андрей Разин довел его до гробовой доски. Так, Шатунов сильно переживал из-за судебных тяжб, которые вел с Разиным за право исполнять собственные песни.