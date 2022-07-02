 

Алёнкины шансы – Личное мнение

02.07.2022, 16:15, Разное
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В запрещённой и признанной экстремистской соцсети, где уже почти никого не осталось, Алёна Шишкова одиноким пятничным вечером задалась вопросом о том, можно ли встретить после 35 своего человека.

Нет, ну правильно — когда даже под пледом с валиде сидит другая, самое время поискать своего человека.


Фото: Соцсети

Алёна, устало смахнув со лба испарину после трудного дня, нашла и утешительный для себя ответ.

Да, решительно решила Шишкова, шансы только растут.

Какие там шансы-то в 25? Вон, Тимурку если только какого встретишь! Который потом ещё и свалит к крупнозадой сопернице.

Зато в 35 ты стала умнее, ещё худее. За долгие вечера впитала в себя всю мудрость пожившей валиде.

Полы, опять же, научилась мыть хорошо. Готовить яства. На дне рождения самого Бедросовича побывала — тоже ого-го какой опыт.

Конечно, как тут шансам не вырасти-то?

Самое время порассуждать об этом в пятницу вечером, правда, Алён? О шансах на личную жизнь, я имею ввиду. Пока другие её строят, ты рассуждаешь. Когда это там у тебя были шансы выше — сейчас или лет десять назад?

Такими темпами шансы точно вырастут до ста процентов. К тому моменту, когда личная жизнь станет не нужна и вовсе.

Круто, наверное, будет: сидишь такая вся стопроцентная, а ничего не надо — ха-ха-ха, всем женихам отказываешь. А они штабелями так и прут, так и прут. И за сердце хватаются от отказа — тоже не молодые ведь люди.

Источник: Лена Миро



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