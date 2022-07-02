 

«Из-за проблем с экологией и мутаций беременность скоро будет длиться 12 месяцев» – эксперт

02.07.2022, 15:57, Разное
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На научной конференции в Монреале профессор университета Онтарио Дональд Николс предупредил общественность об опасности дальнейшей добычи природных ископаемых методом гидроразрыва пласта.

По его словам, это отрицательно скажется на экологии и нанесёт необратимый вред мировой демографии.

Экология жизни– Если мы не остановим добычу нефти и газа в течение ближайших десяти лет, нас ждут необратимые последствия. Исследования нашего университета показывают, что уже к 2030 году беременность будет длиться вместо девяти двенадцать месяцев, – предупредил эксперт.

В сложившейся ситуации появляются риски появления на свет детей с отклонениями, в том числе с дополнительными хромосомами. Также нынешняя модель энергодобычи вносит дисбаланс в сферу занятости и показатели ВВП. По словам Николса, ещё более тяжёлые последствия могут ожидать мир в 2040-2050 годах.

– Сроки беременности достигнут 20-24 месяцев, а часть детей будут рождаться с тремя конечностями. Но этот вопрос нашими учёными точно не изучен, поэтому может быть три, может быть две, может быть четыре… Мы просто хотим предупредить, что речь идёт о пугающих медицинских вещах, всевозможных аномалиях и всём таком прочем, – заключил профессор.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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