 

Кадыров раскрыл детали освобождения Лисичанска

02.07.2022, 15:55, Новости дня
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Подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. 

«Другие подразделения союзных войск так же успешно вошли в город с флангов, освободили квартал за кварталом, координируя между собой действия и уничтожая бандеровских оккупантов. В городе оставались мирные жители, украинские оккупанты не дали им возможности покинуть город», – написал он в своем Telegram. 

Кадыров отметил, что для налаживания жизни в городе необходимо убедиться в отсутствии угрозы для мирного населения. 

«Излюбленная тактика нациков – расставлять мины-ловушки, на которых могут подорваться гражданские. Поэтому сейчас зачистка города является приоритетной задачей», – сообщил Кадыров.

Ранее глава Чечни сообщил, что союзные войска перекрыли все въезды и выезды из Лисичанска в ЛНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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