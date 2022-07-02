Пушилин назначил российских управленцев главами четырех ведомств

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил опытных российских управленцев на должности четырех министерств региона.

«Необходимость скорейшего перехода в российское правовое поле, в российскую парадигму государственного управления требует наличия новых компетенций у первых руководителей ведомств. Поэтому мы пригласили возглавить ряд министерств опытных российских управленцев», – объяснил Пушилин в субботу в своем Telegram-канале.

По словам Пушилина, минобразования возглавит Ольга Колударова, Михаил Кушаков станет первым заместителем министра. Минздрав возглавит Дмитрий Гарцев, министерство угля и энергентики – Андрей Чертков, а министерство доходов и сборов – Дмитрий Шмелев.

«Алексей Рудаков остается в команде, назначение произойдет чуть позже», – сообщил Пушилин и пожелал всем «успешной командной работы, а также видимых и значимых результатов деятельности во благо жителей Донецкой народной республики».

Ранее глава ДНР сообщил, что обсудил с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко и председателем правительства ДНР Виталием Хоценко ситуацию в угольной отрасли.

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