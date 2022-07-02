Солист Little Big Илья Прусикин назвал причину переезда группы в США

Фронтмен панк-поп-рейв-группы Little Big Илья Прусикин назвал США единственным местом, где можно стать большой популярной группой в мировом масштабе.

Группа Little Big обосновалась в Лос-Анджелес. По словам Прусикина, этот город является центром мирового шоу-бизнеса.

«Мы всегда хотели хоть как-то укрепиться на мировой арене, нам никогда не была интересна только Европа, США или Россия. Мы всегда хотели стать большой, популярной группой. Америка – единственное место, где это возможно», – приводит слова фронтмена «Газета.Ru».

По словам Прусикина, в США уехали он, солистка Софья Таюрская, саунд-продюсер коллектива, а также сорежиссер клипов Little Big Алина Пязок. Участники группы снимают клип и пишут новую музыку, о возвращении в Россию не думают.

Ранее участники петербургской панк-рейв-группы Little Big уехали из РФ в США. Информация об отъезде появилась после выхода клипа Generation Cancellation, опубликованного на YouTube. В нем музыканты призывают остановить спецоперацию на Украине.

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