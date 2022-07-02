Татьяна Арнтгольц раскрыла причины расставания с Иваном Жидковым

Не так давно известная актриса Татьяна Арнтгольц и актер Иван Жидковский подтвердили свой разрыв. По какой причине было принято такое скоропостижное решение, не уточняется. Известно только, что расставание супругов прошло довольно мирно, без скандалов, во имя спокойствия одного человека.

Актриса рассказывает, что они с мужем Иваном Жидковским старались не скандалить и поддерживать благоприятную атмосферу и мирную обстановку в семье во благо их общей дочери Марии. Расставание, по заявлениям Татьяны Арнтгольц, никак не помешало оставаться им с Жидковским хорошими родителями для своего ребенка.

Мысли о благополучии и будущем дочери, а не о самих себе, помогли разойтись спокойно и мирно. Актриса в своих интервью говорит, что им с мужем было нетрудно поддерживать мирную обстановку в доме, да и сейчас они остались в хороших отношениях и довольно часто созваниваются. Дочь не ограничена во встречах с отцом, которые, к слову, происходят довольно часто.

Источник: riafan.ru