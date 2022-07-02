Адвокат Князев выяснил, с чем связана спешка вдовы Шатунова с наследством

Не так давно в сети Интернет была обнародована информация о том, что вдова певца Юрия Шатунова занялась вопросом о вступлении в наследство недавно ушедшего из жизни музыканта. Такая спешка Светланы Шатуновой вызвала осуждение со стороны общественности. Эксперты, напротив, поддержали такое решение.

Известный адвокат Андрей Князев поделился свои мнением по поводу спешки со вступлением в наследство. Он объяснил, что после ухода из жизни известных людей наследники часто сталкиваются с непредвиденными трудностями, поэтому лучше как можно раньше решить вопрос с имуществом, что было нажито в совместном браке. Известно, что у солиста группы “Ласковый май” есть дети, рожденные вне брака, и они имеют возможность начать претендовать на имущество, оставшееся после смерти певца.

Адвокат Князев считает, что лучше будет как можно раньше начать оформление наследства, а не выжидать полгода. Бывает, что возникают определённого рода сложности, связанные с медийностью таких людей. Появляются настоящие или же не настоящие внебрачные дети, подставные заемщики или кто-то ещё. Поэтому ждать полгода он считает неоправданным решением.

Источник: ctnews.ru