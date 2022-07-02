 

Земля избежала столкновения с астероидом в 2052 году

02.07.2022, 15:40, Разное
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По сообщениям пресс-службы Европейского космического агентства, астероид QM1, до этого считавшийся весьма опасным для Земли, исключен из возможных угроз. Столкновение представляло серьёзную опасность и должно было состояться в 2052 году.
QM1 был выявлен в прошлом году. Космическое тело имело ширину 50 м и осуществляло движение по траектории, предполагавшей встречу с Землёй через тридцать лет. В течение года наблюдения ученых показали, что космическое тело изменило траекторию движения и уменьшилось в связи с выгоранием, таким образом перестав быть угрозой для нашей планеты.

В Общественной службе новостей сообщается, что совместными трудами российских учёных из ГЕОХИ РАН и иностранных ученых было выявлено, что в грунте Луны, взятом в 1970-м году, присутствовали части астероида. Такая находка может дать возможность ученым получить новую информацию, связанную с изменениями и насыщенностью метеоритных потоков и их состава.

Учёные говорят, что отсутствие атмосферы дает возможность свободно попадать на поверхность Луны “космическому мусору” и образовывать там слой пыли.

Источник: www.gazeta.ru



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