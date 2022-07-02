Мнение: Что будет

Неплохо, как всегда, у Вадима Гончарова (цит. по Фейсбуку):

“Рубрика “простые вещи”

1. Российско-украинская война зашла в стратегический тупик ещё в середине апреля. С тех пор обе стороны продолжают её вести исключительно потому, что не знают, как выйти без символического поражения. Этим она сильно напоминает Первую мировую. Россия и Германия примерно с осени 1915 году одновременно осознали невозможность военной победы и невозможность заключения мира без победы, поскольку в демонизацию противника было вложено слишком много средств. Поэтому каждая сторона сделала ставку на истощение другой и обе стратегии были успешно воплощены в жизнь. Известная история. “Из-за меня недавно стрелялись два офицера. Оба молодые, оба красивые, и оба – наповал”.

2. Нынешняя война, скорее всего, до взаимных революций не доведёт, но и до прочного мира – тоже. Где-нибудь через полгода-год ресурсы сторон иссякнут по внешним причинам. Глобальный Запад переключится на какую-нибудь новую проблему (голод, Тайвань, новая эпидемия – что-то в этом духе), и пошлёт Украине сигнал о предстоящем снятии с довольствия. К этому моменту Россия всё-таки почувствует эффект санкций, в виде кризиса запчастей и совокупности прочих мелких неприятностей, а также начнёт иссякать поток добровольцев-контрактников.

3. Заключить мирный договор, скорее всего, не удастся, а если даже что-то будет подписано, то цена этой бумаги будет не выше, чем у Минска-2. Линия размежевания сторон превратится в зону боёв низкой интенсивности, к чему все, впрочем, скоро привыкнут.

4. Россия после “невыигранной” войны войдёт в период кризисов и, не исключено, относительного оживления внутренней политики. Тысячи новых Поклонских, Чалых и Подоляк начнут привносить в неё украинскую стилистику. К 24 году созреют предпосылки для новой перестройки.

5. Тот, кто сумеет скрестить идеи демократии, сменяемости власти, и российского патриотизма получит хороший шанс оседлать новую волну политического активизма. Это будет политик типа Юнемана, но не сам Юнеман, конечно, – он слишком скучный. В общем, ждём появления нового героя, он же – победитель Дракона (ВАДИМ ГОНЧАРОВ).

Да, всему этому идиотизму надо будет когда-то закончиться, и хорошо, если это будет так. Другое дело, что и после завершения войны Россия окажется перед теми же проблемами, что и до, только стократно увеличенными: бедность, изношенность всего, тупое и старое население, плохой климат, отсутствие дорог, неприязнь или прямая ненависть со стороны практически всех соседей, полное отсутствие союзников, нависающий Китай, полное непонимание перспектив развития, деструктивность и агрессия, бродящие в обществе и не находящие выхода.

Как ни странно, России для счастья, похоже, нужно всего две вещи: смириться и успокоиться. Если нет – ресентимент разорвет ее изнутри.