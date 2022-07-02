 

Схоронившая своего старика жена Петросяна показала любимого: Бесконечно благодарна

02.07.2022, 15:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Супруга Евгения Петросяна активно ведет свою страницу в запрещенной социальной сети. Она с удовольствием рассказывает о путешествиях, делится секретами стиля и иногда приоткрывает завесу тайны личной жизни.

Недавно подписчики сделали комплимент короткой стрижке, которую Татьяна Брухунова носила пару лет назад. Как оказалось, эта прическа связана у нее с грустными воспоминаниями. По словам супруги Петросяна, тогда она только схоронила своего отца. Она тяжело переживала смерть своего старика, поэтому решила отрезать волосы. Сейчас Татьяна Брухунова вновь вернулась к любимой прическе – каре.

В субботу 2 июля блогер опубликовала трогательный снимок с любимым человеком. На черно-белой фотографии Евгений Петросян держит за руку молодую супругу, а та мило улыбается, глядя в сторону. “Я бесконечно благодарна Вам только за то, что Вы существуете”, – подписала она фотографию цитатой из Куприна.

Поклонники с восторгом приняли семейный снимок влюбленных. “Фото на обложку Книги. Сильная и нежная фотография”, “Родство душ”, “Вы сделали его счастливым!”, “Какая нежная фотография! Какие счастливые вы!”, “Несмотря ни на что вы очень гармоничная пара”, “Такие милые дедушка с внучкой”, – написали в комментариях.

Напомним, Татьяна Брухунова и Евгений Петросян поженились в конце 2019 года, а уже весной 2020-го у пары родился сын Ваган. Ради молодой избранницы юморист развелся с Еленой Степаненко, с которой прожил 32 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04.22 / Мнение: Шоколадница цвета хаки – 2!

11.06.22 / Мнение: Дело наемников

20.12.21 / Мнение: Милость

12.04.22 / Le Figaro – мирному атому санкции нипочём — РФ и Франция продолжают сотрудничество, несмотря ни на что

25.09.21 / Учёные из “Сколково” разработали систему “Умного электронного голосования”

13.12.21 / Андреев день: Народные приметы 13 декабря

22.10.20 / Инопланетяне обращаются к человечеству?

05.05.21 / В России запретят ртутные градусники

30.06.22 / Мнение: Основные факторы

06.04.21 / Disney: Главный герой ремейка «Гадкого утёнка» является транс-лебедем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика