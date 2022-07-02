Поливающей Россию помоями Ахеджаковой дали с ноги: Это погром

Накануне стало известно об изменениях, которые происходят в театре “Современник”. Так, руководить культурным учреждением будет специальный худсовет. Это известие не вдохновило Лию Ахеджакову, которая высказала свои опасения по этому поводу. Также ее не обрадовала новость о планируемом возвращении Сергея Гармаша, который еще недавно заявлял о своем желании восстанавливать театр в родном Херсоне. “Это погром”, – говорила она журналистам.

В грубой форме ответил актрисе ее коллега по цеху Станислав Садальский. “А мы в ужасе от Ахеджаковой”, – дал с ноги он артистке. По его словам, звезда советского кино врет, говоря, что труппа “Современника” не желает возвращения Гармаша. “Это все неправда”, – возмутился он.

Напомним, Сергей Гармаш ушел из культурного учреждения после ссоры с творческим директором. Актер считал, что действует Рыжаков не во благо культурного учреждения.

Кстати, Лия Ахеджакова, выступающая против возвращения артиста, сейчас не на хорошем счету. Дело в том, что народ возмущен тем, что звезда “Служебного романа” поливала помоями Россию, резко негативно высказываясь в адрес страны и в принципе происходящего в мире.