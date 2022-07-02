Украинским военным стало сложнее в бою из-за сокращения обучения
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Украинских военных в последние недели стали меньше обучать, поэтому им сложно использовать системы вооружений в боях против российских ВС.
«Помимо обучения использованию (РСЗО) HIMARS и западной артиллерии, военной подготовки их (украинских) войск за последние недели стало меньше, в результате чего они не могут использовать более продвинутые системы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Foreign Policу.
Также Киев пожаловался на то, что им не доставили некоторые элементы, необходимые для применения оружия.
При этом подчеркивается, что европейские страны не хотят спешить с внедрением HIMARS, потому что украинским военным нужно пройти обучение.
«И американские, и британские должностные лица… настаивают на том, что, если украинские войска получат слишком много слишком рано или виды оружия вне их диапазона, оно сломается», – указывает журнал.
Ранее сообщалось, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму порядка 820 млн долларов.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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