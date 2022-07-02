Вирусолог прокомментировал информацию об опасности найденных в ледниках вирусов

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02.07.2022, 14:15, Разное
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Вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал слухи об огромной опасности вирусов, найденных в глубинах ледников. Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи считает важным донести правдивую информацию до наибольшего числа людей.
С усилением глобального потепления ускорился процесс таяния ледяного покрова на полюсах Земли. Также усилилось разрушение территорий вечной мерзлоты, в почве которой содержаться многочисленные вирусы и бактерии, находившиеся там многие тысячи лет. Теоретически, организм современного человека не имеет достаточно развитого иммунитета для противостояния таким микроорганизмам. Однако все не настолько плохо, уверен Альштейн.

Вирусолог объясняет, что миф об опасности вирусных частиц, которые находят в толще льдов, слишком преувеличены. Специалист считает необходимым донести до человечества понимание того, что, например, обнаруженные в ледниках Тибетских нагорий ледяных слоев вирусы не представляют опасности для людей. Ранее исследователи из КНР выявили сотни вирусов и бактерий в образцах как льда, так и снега в Тибете. Только порядка 2 процентов из них известны научному миру, со всеми остальными человечество сталкивается впервые. Поэтому гипотетически микроорганизмы могут быть смертельно опасны.

С этим не согласен Анатолий Альштейн, который напоминает, что разнообразных бактерий на планете существует огромное множество. Однако до сих пор человечество не только не вымерло, но и развивается, сосуществуя с такими микроорганизмами. Относительно иммунной защиты от древних вирусов, то ни одного такого случая за всю историю медицины выявлено не было. Взятые образцы из ледников направляются в лаборатории, где изучаются с созданием специальных условий для этого.

Источник: ura.news



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