После операции умерла мать Гогена Солнцева

После операции из-за осложнений со здоровьем скончалась мать Гогена Солнцева. При этом, по некоторым данным, шоумен не интересовался ее состоянием, хотя две недели назад ей сделали серьезную операцию.

Стало известно, что в одной из российских больниц скончалась мать экс-участника «Дома-2» Ильи Солнцева, более известного, как Гогена Солнцева. Перед этим Людмила Кравцова заразилась коронавирусом, что привело ее к госпитализации. Как известно, у шоумена с родным человеком были сложные отношения. Парень воспитывался родной тетей, которая заменила ему маму.

Именно поэтому Гоген Солнцев часто попадал в скандальные ситуации, когда Кравцова публично пыталась пристыдить знаменитого сына в том, что он не заботится о ней. Кроме того, нередко становился героем всевозможных ток-шоу из-за своих отношений с супругой Екатериной Терешкович. Сам артист утверждал, что она оказалась плохой женой и даже злоупотребляла алкоголем. Именно бывшая спутница жизни звезды утверждает, что Гоген Солнцев абсолютно не помогал своей матери в то время, как она уже долгое время проходила лечение в больнице.

Две недели назад из-за осложнений, которые дала коронавирусная инфекция, Людмиле Кравцовой пришлось ампутировать ногу. Женщина находилась в столичном лечебном учреждении, причем слегла она еще в середине весны, однако ее сын не спешил даже проведать ее. Сам Гоген Солнцев отказался комментировать журналистам свое семейное горе, только лишь подтвердил смерть мамы. Причем сам он узнал о ее смерти примерно час до того, как этот вопрос задали репортеры. Вместо присмотра за потерявшим конечность пожилым человеком селебрити отправился на отдых в Сочи.

Источник: ctnews.ru