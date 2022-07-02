 

После операции умерла мать Гогена Солнцева

02.07.2022, 14:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После операции из-за осложнений со здоровьем скончалась мать Гогена Солнцева. При этом, по некоторым данным, шоумен не интересовался ее состоянием, хотя две недели назад ей сделали серьезную операцию.
Стало известно, что в одной из российских больниц скончалась мать экс-участника «Дома-2» Ильи Солнцева, более известного, как Гогена Солнцева. Перед этим Людмила Кравцова заразилась коронавирусом, что привело ее к госпитализации. Как известно, у шоумена с родным человеком были сложные отношения. Парень воспитывался родной тетей, которая заменила ему маму.

Именно поэтому Гоген Солнцев часто попадал в скандальные ситуации, когда Кравцова публично пыталась пристыдить знаменитого сына в том, что он не заботится о ней. Кроме того, нередко становился героем всевозможных ток-шоу из-за своих отношений с супругой Екатериной Терешкович. Сам артист утверждал, что она оказалась плохой женой и даже злоупотребляла алкоголем. Именно бывшая спутница жизни звезды утверждает, что Гоген Солнцев абсолютно не помогал своей матери в то время, как она уже долгое время проходила лечение в больнице.

Две недели назад из-за осложнений, которые дала коронавирусная инфекция, Людмиле Кравцовой пришлось ампутировать ногу. Женщина находилась в столичном лечебном учреждении, причем слегла она еще в середине весны, однако ее сын не спешил даже проведать ее. Сам Гоген Солнцев отказался комментировать журналистам свое семейное горе, только лишь подтвердил смерть мамы. Причем сам он узнал о ее смерти примерно час до того, как этот вопрос задали репортеры. Вместо присмотра за потерявшим конечность пожилым человеком селебрити отправился на отдых в Сочи.

Источник: ctnews.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07.20 / Мнение: Руки прочь от Дегтярева, Хабаровск. Отца 4 детей и “эпатажные” законопроекты он продвигал не зря

13.11.21 / Не увлекайтесь аксессуарами и восполняйте недостаток железа: советы мировых гуру парикмахерского искусства

21.01.22 / Из-за коронавируса могут перенести праздники 23 февраля и 8 марта

13.02.22 / Мнение: Жуки и мухи

27.07.21 / Явлинский призвал россиян не особенно усердствовать с поддержкой “Яблока” на выборах

26.12.21 / Мнение: Для защиты от водородной бомбы

24.09.20 / Скандалы: Генералам потребовались звезды

12.08.21 / Казахские националисты называют русскоговорящих гастарбайтерами

14.12.21 / Apple выпустила новое обновление iOS, касающееся конфиденциальности

04.07.21 / Обнаруженные в Китае древние артефакты могли оставить инопланетяне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика