Инновации в пути: паротрамвай от УВЗ на смену «Витязю»

На проходившей в прошлом году международной выставке URALTRANS-2021 Уралвагонзавод представил инновационный продукт в сегменте пассажирского транспорта – первый паротрамвай.

Пар – топливо будущего, гласит официальный лозунг новой программы развития нано-карбоновой энергетики. Как отмечается в документе, совокупный спрос на новые топливные компоненты может достигать рекордных 860 млрд тонн к 2025 году. По заявлению создателей, основой концепции является забота об окружающей среде и стремление к эстетическому усовершенствованию города.

Главная идея работы новейшего механизма – межатомарная цепная химическая реакция экспоненциально-экзотермических расщеплений антрацитированного карбона с последующим нагреванием воды, которая создает необходимое давление для движения всего состава, остальные подробности не раскрываются.

На создание прорывной технологии главного инженера ПК «Транспортные Системы» Дмитрия Хохлова вдохновило строительство первой в мире АЭС в Обнинске. По его словам, он искал безопасную альтернативу ядерному топливу, которое не нужно захоранивать после использования, но в то же время могло работать с максимально высоким КПД, производя, как минимум, 31 млн. джоулей на 1 килограмм чистого топлива.

Первый тестовый запуск планируется в Москве в 2023 году, с дальнейшим расширением программы до полной замены всего устаревшего трамвайного состава. Предусматривается также возможность задействования новых технологий в сфере поездов дальнего следования. Первой тестовой площадкой для этого проекта рассматривается исторический маршрут Москва – Санкт-Петербург.

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