 

Инновации в пути: паротрамвай от УВЗ на смену «Витязю»

02.07.2022, 13:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На проходившей в прошлом году международной выставке URALTRANS-2021 Уралвагонзавод представил инновационный продукт в сегменте пассажирского транспорта – первый паротрамвай.

Пар – топливо будущего, гласит официальный лозунг новой программы развития нано-карбоновой энергетики. Как отмечается в документе, совокупный спрос на новые топливные компоненты может достигать рекордных 860 млрд тонн к 2025 году. По заявлению создателей, основой концепции является забота об окружающей среде и стремление к эстетическому усовершенствованию города.

Главная идея работы новейшего механизма – межатомарная цепная химическая реакция экспоненциально-экзотермических расщеплений антрацитированного карбона с последующим нагреванием воды, которая создает необходимое давление для движения всего состава, остальные подробности не раскрываются.

На создание прорывной технологии главного инженера ПК «Транспортные Системы» Дмитрия Хохлова вдохновило строительство первой в мире АЭС в Обнинске. По его словам, он искал безопасную альтернативу ядерному топливу, которое не нужно захоранивать после использования, но в то же время могло работать с максимально высоким КПД, производя, как минимум, 31 млн. джоулей на 1 килограмм чистого топлива.

Первый тестовый запуск планируется в Москве в 2023 году, с дальнейшим расширением программы до полной замены всего устаревшего трамвайного состава. Предусматривается также возможность задействования новых технологий в сфере поездов дальнего следования. Первой тестовой площадкой для этого проекта рассматривается исторический маршрут Москва – Санкт-Петербург.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12.21 / Певица МакSим вышла на награждение «Золотым граммофоном» вместе с реаниматологами

22.12.20 / «При виде высоких белых пришельцев вы думаете, что встретили Ангелов» – уфолог

02.11.20 / Родители заметили странную аномалию, которая будит малыша

27.11.21 / Стали известны расходы россиян на первоначальный взнос по ипотеке

28.11.20 / Проект Великого Турана закончится российскими Босфором и Дарданеллами

09.06.21 / Скандалы: Миллионы на воздухе

22.12.21 / Скандалы: Год коллектора

26.05.22 / Мнение: Отказ от Болонской системы, «2+2+2» и необязательное высшее образование

07.09.20 / Московский экстрасенс более 20 лет лечил отравления некачественным алкоголем на могиле Ельцина

16.09.21 / Заключенные тюрьмы увидели НЛО, а утром проснулись с загадочной красной сыпью на теле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика