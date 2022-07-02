Платье в полоску и джинсовая юбка. Какие вещи из старого летнего гардероба еще актуальны

Бьянка Фоули знает толк в моде. Она является фешен-экспертом и в курсе современных трендов. Вот какие вещи из старого летнего гардероба, по мнению Бьянки, до сих пор являются актуальными.

Цветочные принты

Лето и цветочный принт — это идеальная комбинация.

Именно в теплое время года наиболее уместной является любая одежда с растительным орнаментом.

Это может быть блуза, платье, юбка и т.д.

Если хотите выглядеть более стройной, то выбирайте изделия с V-образным вырезом. Они вытягивают силуэт, а заодно подчеркивают декольте.

Платье-комбинация

По мнению Бьянки, платье-комбинация должно входить в базовый капсульный гардероб. С ним можно создавать любые образы, в том числе и деловые. Стильно смотрится такое платье с блейзером.

Если позволяет дресс-код, то можно сделать лук более неформальным, добавив спортивную обувь. Дополните образ стильной сумочкой и солнцезащитными очками.

Одежда в полоску

В моде также геометрические принты. Такие рисунки сохраняют свою актуальность уже не первый год. Чтобы создать эффектный образ, выбирайте принт в разноцветную полоску. Если хотите выглядеть стройнее, тогда выбирайте рисунок с вертикальными линиями. Это особенно касается платья и юбок.

Однотонное яркое платье

Летом можно и нужно носить яркую одежду для создания жизнеутверждающих позитивных образов. Например, в гардеробе у Бьянки всегда найдется пара однотонных, но ярких платьев: насыщенного розового или зеленого цвета.

Некоторые пошиты из материала с тиснением, образующим причудливый орнамент.

Джинсовая юбка

Тренд из девяностых, которые вновь стал актуален, — это короткая джинсовая юбка.

Наиболее трендовой является модель с бахромой, как будто вы ножницами укоротили длинную юбку. Такую вещь лучше всего сочетать с белой футболкой или топом.

Сделать образ более строгим и формальным поможет удлиненный блейзер оверсайз.