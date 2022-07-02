Платье в полоску и джинсовая юбка. Какие вещи из старого летнего гардероба еще актуальны
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Бьянка Фоули знает толк в моде. Она является фешен-экспертом и в курсе современных трендов. Вот какие вещи из старого летнего гардероба, по мнению Бьянки, до сих пор являются актуальными.
Цветочные принты
Лето и цветочный принт — это идеальная комбинация.
Именно в теплое время года наиболее уместной является любая одежда с растительным орнаментом.
Это может быть блуза, платье, юбка и т.д.
Если хотите выглядеть более стройной, то выбирайте изделия с V-образным вырезом. Они вытягивают силуэт, а заодно подчеркивают декольте.
Платье-комбинация
По мнению Бьянки, платье-комбинация должно входить в базовый капсульный гардероб. С ним можно создавать любые образы, в том числе и деловые. Стильно смотрится такое платье с блейзером.
Если позволяет дресс-код, то можно сделать лук более неформальным, добавив спортивную обувь. Дополните образ стильной сумочкой и солнцезащитными очками.
Одежда в полоску
В моде также геометрические принты. Такие рисунки сохраняют свою актуальность уже не первый год. Чтобы создать эффектный образ, выбирайте принт в разноцветную полоску. Если хотите выглядеть стройнее, тогда выбирайте рисунок с вертикальными линиями. Это особенно касается платья и юбок.
Однотонное яркое платье
Летом можно и нужно носить яркую одежду для создания жизнеутверждающих позитивных образов. Например, в гардеробе у Бьянки всегда найдется пара однотонных, но ярких платьев: насыщенного розового или зеленого цвета.
Некоторые пошиты из материала с тиснением, образующим причудливый орнамент.
Джинсовая юбка
Тренд из девяностых, которые вновь стал актуален, — это короткая джинсовая юбка.
Наиболее трендовой является модель с бахромой, как будто вы ножницами укоротили длинную юбку. Такую вещь лучше всего сочетать с белой футболкой или топом.
Сделать образ более строгим и формальным поможет удлиненный блейзер оверсайз.
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