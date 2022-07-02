“Скрывается и боится”: Вскрылись причины отсутствия на похоронах травившего Шатунова Разина

Недавно скончался Юрий Шатунов. Эта новость повергла в шок россиян, ведь солист “Ласкового мая” был еще молод и, казалось бы, полон сил. Сообщается, что у артиста остановилось сердце. Проститься с кумиром миллионов пришли толпы людей. Однако на похоронах так и не появился Андрей Разин – человек, который дал певцу популярность и, по мнению многих фанатов, в конце концов подорвал его здоровье.

О том, почему же продюсер не пришел проститься со своим подопечным, высказался Андрей Тимофеев. Мужчина признался, что думал, что Разин живет в Америке, а потому не имеет возможности экстренно сорваться и прилететь на прощание со звездой девяностых. Однако, как он позже выяснил, Андрей Александрович обосновался в Турции, а потому вполне мог себе позволить посетить церемонию.

Тимофеев предполагает, что продюсер боится столкнуться лицом к лицу с разгневанными поклонниками артиста, которые считают, что Разин довел Шатунова до гробовой доски. “Он, возможно, скрывается и боится столкнуться с негативом вживую”, – говорит его коллега, отмечая, что фанаты Юрия убеждены, что именно судебные тяжбы стали причиной инфаркта.

Кстати, той же позиции придерживаются и некоторые звезды. Например, Дана Борисова и Наталья Штурм. Они убеждены, что Разин травил и в итоге затравил Шатунова запретами исполнять собственные песни. По их мнению, продюсер является жадным и корыстным человеком.