 

“Скрывается и боится”: Вскрылись причины отсутствия на похоронах травившего Шатунова Разина

02.07.2022, 13:39, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Недавно скончался Юрий Шатунов. Эта новость повергла в шок россиян, ведь солист “Ласкового мая” был еще молод и, казалось бы, полон сил. Сообщается, что у артиста остановилось сердце. Проститься с кумиром миллионов пришли толпы людей. Однако на похоронах так и не появился Андрей Разин – человек, который дал певцу популярность и, по мнению многих фанатов, в конце концов подорвал его здоровье.

О том, почему же продюсер не пришел проститься со своим подопечным, высказался Андрей Тимофеев. Мужчина признался, что думал, что Разин живет в Америке, а потому не имеет возможности экстренно сорваться и прилететь на прощание со звездой девяностых. Однако, как он позже выяснил, Андрей Александрович обосновался в Турции, а потому вполне мог себе позволить посетить церемонию.

Тимофеев предполагает, что продюсер боится столкнуться лицом к лицу с разгневанными поклонниками артиста, которые считают, что Разин довел Шатунова до гробовой доски. “Он, возможно, скрывается и боится столкнуться с негативом вживую”, – говорит его коллега, отмечая, что фанаты Юрия убеждены, что именно судебные тяжбы стали причиной инфаркта.

Кстати, той же позиции придерживаются и некоторые звезды. Например, Дана Борисова и Наталья Штурм. Они убеждены, что Разин травил и в итоге затравил Шатунова запретами исполнять собственные песни. По их мнению, продюсер является жадным и корыстным человеком.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01.22 / Цискаридзе преждевременно озвучил имена финалистов «Танцев со звездами»

29.06.20 / Твит против канцелярита

01.12.20 / Аня Чиповская о сериале “Псих”, работе с Паулиной Андреевой и Федором Бондарчуком и забавной встрече с Лией Ахеджаковой

25.09.20 / Версия: США репетируют новую «цветную революцию» на себе?

28.04.21 / Скандалы: Россияне устроили «набег» на банки

26.04.21 / Оскар-2021: Марго Робби и Зендая в акцентных платьях на дорожке премии

27.05.22 / Личное: “Методом проб и ошибок”

22.11.21 / Мнение: Казань сQRвилась…

14.01.22 / Ученые объяснили, почему важно отслеживать стресс у беременных

29.06.21 / Митрополит Илларион: глава Фанара возомнил себя вершителем судеб Православия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика