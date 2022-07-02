 

“Заложено все в груди”: измученная страшной болезнью Валерия осталась калекой

02.07.2022, 13:39, Разное
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В личном блоге артистка рассказала, что планировала в ближайшее время провести концерты на юге России – в Пятигорске, Новороссийске и Сочи. Она безумно ждала встречи с поклонниками и мечтала спеть для них вживую свои хиты. Но увы, в планы вмешалась болезнь..

Как известно, для певца самое главное – голос, и вот именно его у артистки и забрал проклятый ковид. Знаменитость умудрилась подцепить страшную заразу во второй раз. По ее словам, болезнь протекала легко, самочувствие было приличное, а вот последствия измучили певицу и оставили калекой, к счастью, только на время. “Я не могу совершенно петь, у меня заложено все в груди”, – пожаловалась Валерия.

Процесс восстановления идет, но не так быстро, как хотелось бы. В итоге артистка вынуждена перенести свои “сольники” на осень – к тому времени звезда надеется вернуть свой драгоценный голос. Она попросила прощения у поклонников, которые ждали с ней встречи, и пообещала отработать по полной в сентябре.

Народ поддержал Валерию, пожелав скорейшего восстановления. “Главное здоровье, ковид многих мучает последствиями , все поймут”, “Дорогая наша Валерия, дай бог вам скорейшего выздоровления и радуйте нас своею красотою и талантом”, “Здоровья, не переживайте. Кто любит Вас дождется ваших концертов”, – написали в комментариях в запрещенной в России социальной сети.



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