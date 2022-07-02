 

Мнение: До конца

02.07.2022, 13:20, Разное
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Пишут, что Зюганов намерен держать руль коллаборационистской КПРФ до своего 80-летия как минимум, т.е., до 2024 года. После чего (возможно) перейдет на роль «партийного патриарха». Но это не точно.

Карго-культ, когда фюреры пониже рангом копируют главного фюрера, хватаясь слабеющими пальцами за власть. И партийную собственность, так как в кремлевской азиатчине власть и собственность — это единая категория. Своеобразный аналог пространство-времени. Одно без другого не существует. Ушел от власти — потерял собственность. Потерял собственность в ходе конкурентной борьбы — тебя тут же выбрасывают из власти.

Поэтому деваться всем этим гауляйтерам, партайляйтерам, старостам, господам комендантам и прочим шавкам оккупационной власти некуда. Они существуют в рамках правил, единых для всех, включая и главного босса. Поэтому они будут хвататься за должности и кресла, так как сами создали систему, в которой никому и ничего не гарантировано. Включая и самих себя.

Источник: Эль Мюрид



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