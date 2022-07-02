Эксперт рассказал, каких акул нужно опасаться туристам

Профессор кафедры ихтиологии МГУ Кирилл Кузищин прокомментировал инцидент с нападением акулы в египетской Хургаде, где от полученных ран скончалась туристка из Австрии.

Он отметил, что нападение акул в этом туристическом районе не удивительно, так как любое тропическое море является потенциально опасным местом, сообщил он «Газете.Ru».

«Это не обязательно будет большая белая акула, потому что такие тяжелые раны может наносить по крайней мере десять видов акул. Большая белая акула или «людоед» – это одиночный хищник, который в основном питается другими акулами. Человек для большой белой акулы – крайне экзотическая и случайная жертва», – рассказал Кузищин.

Он добавил, что есть, например, тигровая акула, которая более агрессивная и более опасная для человека. Эта акула нападет всегда, а не только потому что голодная.

«У тигровой акулы есть стереотип все разрывать, калечить, корежить. Кроме того, она [нападает] на не очень большой глубине, то есть вдоль береговой линии», – рассказал эксперт.

По словам ихтиолога, человек окажется совершенно бессилен перед такой акулой. А обеспечивать безопасность отдыхающих должна береговая охрана.

«Акула – это крупный, быстрый, очень сообразительный и умный морской хищник. Акулы нападают на крупную добычу и у них есть прекрасно развитые челюсти, совершенные сенсорные системы, продвинутый по развитию мозг. Задача спасательной службы высматривать любую потенциальную жертву и выгонять людей из воды», – добавил он.

Ранее сообщалось, что на египетском курорте Хургада акула откусила туристке руку и ногу, сообщили в генеральном консульстве России.

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