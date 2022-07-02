Батальоны ВСУ в районе Верхнекаменки и Золотаревки потеряли больше половины личного состава

За сутки боев в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Золотаревка три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад вооруженных сил Украины потеряли более половины личного состава, сообщили в Минобороны.

«В районе населенного пункта Артемовск высокоточным оружием Воздушно-космических сил нанесен удар по пункту временного размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады. Уничтожено до 120-ти украинских военнослужащих и около 15 единиц военной техники. Кроме того, ударами российской авиации поражена база временного хранения вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады, располагавшаяся на территории тракторного завода г. Харьков. Уничтожены до 30 человек личного состава и 10 единиц бронетанковой и автомобильной техники», – говорится в Telegram-канале ведомства.

В МО добавили, что ВС РФ продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины.

«Высокоточным оружием ВКС РФ за сутки уничтожены пять пунктов управления ВСУ в районах Артемовск и Часов Яр Донецкой народной республики, Первомайское, Зеленый Гай и Бармашово Николаевской области, три склада с боеприпасами в районах населенных пунктов Шевченково и Новогригоровка Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 32-х районах», – уточнили в оборонном ведомстве.

Также в высокоточным оружием ВКС РФ поражено четыре взвода реактивных систем залпового огня, с которых ВСУ обстреливали населенные пункты Донецкой народной рспублики.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено: 39 пунктов управления ВСУ, два склада боеприпасов в районе города Николаев, а также живая сила и военная техника в 302-х районах», – добавили в министерстве.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбит в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта ЯВКИНО Николаевской области. Также сбиты 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Харьковской, Запорожской области, ЛНР и ДНР.

Перехвачены четыре реактивных снаряда залпового огня в районах населенных пунктов Ясиноватая, Минеральное Донецкой народной республики и Чернобаевка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 227 самолетов, 134 вертолета, 1430 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3886 танков и других боевых бронированных машин, 702 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3073 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3954 единиц специальной военной автомобильной техники».

Ранее в Минобороны заявили о подготовке провокации ВСУ с применением кассетных боеприпасов.

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