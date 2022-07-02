В Германии начали готовиться к жизни без газа из России
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В Германии опасаются полного прекращения поставок российского газа и планируют принять экстренные меры, рассказал немецкий журнал Der Spiegel.
Так, президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер призвал проверить и отрегулировать газовые конденсационные котлы и радиаторы.
«Техническое обслуживание может снизить потребление газа на 10-15%», – цитирует его Der Spiegel, передает URA.ru.
Часть компаний, например производитель потребительских товаров Henkel, решают вопрос о переводе сотрудников на работу из дома, чтобы экономить энергию.
В Гамбурге обсуждают возможность отключения горячей воды для частных домохозяйств, сообщал сенатор по вопросам окружающей среды Йенс Керстан. Также может быть снижена максимальная комнатная температура в сети централизованного теплоснабжения.
Ранее сообщалось, что Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет