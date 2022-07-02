В Германии начали готовиться к жизни без газа из России

В Германии опасаются полного прекращения поставок российского газа и планируют принять экстренные меры, рассказал немецкий журнал Der Spiegel.

Так, президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер призвал проверить и отрегулировать газовые конденсационные котлы и радиаторы.

«Техническое обслуживание может снизить потребление газа на 10-15%», – цитирует его Der Spiegel, передает URA.ru.

Часть компаний, например производитель потребительских товаров Henkel, решают вопрос о переводе сотрудников на работу из дома, чтобы экономить энергию.

В Гамбурге обсуждают возможность отключения горячей воды для частных домохозяйств, сообщал сенатор по вопросам окружающей среды Йенс Керстан. Также может быть снижена максимальная комнатная температура в сети централизованного теплоснабжения.

Ранее сообщалось, что Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта.

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