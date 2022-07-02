ВОЗ настаивает на «срочных мерах» – заболевших оспой обезьян в Европе уже в три раза больше

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает европейские страны к «срочным мерам» для борьбы с распространением оспы обезьян, пишет Le Monde. В Европе, где выявили 90% случаев заболевания, с середины июня число больных выросло в три раза.



AP

В пятницу 1 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала принять «срочные меры» по борьбе с оспой обезьян в Европе: за две недели число заражений выросло в три раза, пишет Le Monde.

Как рассказывает издание, глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге призвал европейские страны «в ближайшие недели и месяцы приложить больше усилий», чтобы оспа обезьян не распространилась на другие страны. Как считает специалист, необходимы «срочные и координированные меры» для сдерживания вируса.

По данным ВОЗ, сейчас в Европе насчитывается более 4500 случаев заболевания, подтверждённых в лаборатории, — в три раза больше, чем в середине июня. На Старый Свет приходится 90% всех выявленных с середины мая заражений, когда эта болезнь, характерная только для десятка африканских стран, начала распространяться по ЕС. В статье указывается, что Европа стала центром новой эпидемии: оспу обезьян обнаружили уже на территории 31 страны. На данный момент больше всего заболевших в Великобритании — по сведениям местного Минздрава, заразилось 1076 человек. Следом, согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), идут Германия (838 человек), Испания (736 человек), Португалия (365) и Франция (350).

ВОЗ рекомендует всем европейским странам усилить наблюдение за вирусом, особенно за его ДНК-последовательностью, а также научиться выявлять и лечить оспу обезьян. Кроме того, отмечает Le Monde, ведомство рекомендует государствам довести информацию о новой эпидемии до широкой общественности. «Бездействовать просто недопустимо», — подчёркивает Клюге.