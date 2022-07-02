 

71 процент американцев не хотят, чтобы Байден переизбирался на второй срок

02.07.2022, 13:10, Разное
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Семь из десяти американцев считают, что Байдену не следует выдвигать свою кандидатуру на второй срок, пишет The Hill со ссылкой на опрос Harvard CAPS-Harris Poll. Причём, как отмечается в статье, почти половина респондентов, высказавшихся в этом ключе, объяснили свою позицию тем, что нынешний глава Белого дома — плохой президент.


AP

Семь из десяти американцев заявили, что они не хотят, чтобы президент США Джо Байден баллотировался на второй срок, пишет The Hill со ссылкой на опрос Harvard CAPS-Harris Poll.
 
В частности, согласно этому опросу, 71% опрошенных выразили мнение, что нынешний глава Белого дома не должен выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Причём среди респондентов, высказавшихся в этом ключе, 45% заявили, что Байдену не следует переизбираться, поскольку он плохой президент; около трети опрошенных сказали, что он слишком стар, а приблизительно четверть заявили о том, что настало время перемен.

«Президент Байден может снова захотеть баллотироваться, но избиратели говорят нет идее второго срока, осуждая работу, которую он выполняет на посту президента. Только 30 процентов демократов проголосовали бы за него даже на президентских праймериз Демократической партии», — заявил Марк Пенн, соруководитель опроса Harvard CAPS–Harris Poll.

Между тем большинство респондентов — 61% — заявили, что бывший президент Дональд Трамп также не должен участвовать в президентской гонке 2024 года. При этом противоположную точку зрения высказали 39% опрошенных.



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