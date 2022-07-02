Мнение: Врут ли нам по поводу США?

На днях мы с вами обсуждали улицу наркоманов в Филадельфии, исторической столице США. Когда-то город основал квакер-пацифист Уильям Пенн, глубоко верующий человек. Название города переводится с греческого как «братолюбие».

Сейчас эти «братья» продают друг другу наркотики и творят разные непотребства прямо на глазах прохожих. Зрелище специфическое. Если вы пропустили, вот то самое видео ещё раз (ссылка):

У русского человека такая клоака вызывает оторопь, однако блогер luckyea77 полагает, что мы ужасаемся напрасно, так как видео ненастоящее, это всего лишь кадры из компьютерной игры. Аргументы блогера и его единомышленников следующие (ссылка):

— видео раньше размещали на сайте о компьютерных играх (ссылка) [сайт, кажется, уже закрылся — прим. О.М.];

— движения у фигур на видео как у персонажей из компьютерных игр;

— машины там по большей части старые, нулевых годов выпуска, но они в превосходном состоянии: лак блестит, фары не помутнели, царапин не видно. Также все машины чистые, невзирая на мусор вокруг;

— на фоне одни и те же палатки, граффити и автомобили;

— слишком ровно снимает камера, не прыгает;

— нет речи, все молчат;

— текстуры слишком гладкие.

Вот ещё видео из Филадельфии, чтобы было легче разобраться (ссылка):

И вот ещё (ссылка):

Насколько я понимаю, к этим видео те же претензии — их считают подделками, кадрами из компьютерной игры. Было бы здорово, чтобы видео и вправду оказались компьютерной графикой. Во-первых, мне больно смотреть на опустившуюся, погрязшую в грехе Америку, которая ещё несколько десятилетий была великой страной, надеждой и образцом для всего мира. Во-вторых, я люблю компьютерные игры, и я хотел бы, чтобы игры поскорее доросли до такого качества проработки деталей.

Но, увы, кадры из Филадельфии представляются мне настоящими — тем более что и читатели из США подтверждают их достоверность. Также я прикрепил к посту фотографию из этнографической экспедиции известного вам господина Варламова. Как видите, на фото примерно те же живописные аборигены, что и на видео. Не особо лучше обстоят дела и в других городах. К примеру, мэр Нью-Йорка недавно спустился в метро своего города и вышел оттуда потрясённым, настолько тяжела была открывшаяся ему картина (ссылка). А ведь мэр Нью-Йорка — негр, причём немолодой. Как говорят в США, он успел повидать в своей жизни некоторое дерьмо.

Для сравнения, передовой край графики для компьютерных игр выглядит сейчас примерно так (ссылка):

А вот игровое видео чуть постарше, но поприятнее на вид (ссылка):

И всё же, коллеги, как полагаете, с чем мы имеем дело? Видео из Филадельфии настоящие, или это кадры из некой неизвестной компьютерной игры?